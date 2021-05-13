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Деловые новости

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Решетников сообщил, что кабмин поддержал законопроект об электронном документообороте

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Власти России поддержали законопроект об электронном документообороте, устанавливающий порядок перевода бумажных документов в электронные. Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников, передает ТАСС.

«Второй системный законопроект был поддержан правительством — законопроект об электронном документообороте», — уточнил глава министерства экономического развития страны.

По словам Решетникова, данным проектом устанавливается порядок перевода бумажных документов в электронные с сохранением всей юридической значимости. Кроме того, будут созданы правила для их долгосрочного хранения. Речь идет о документах в бизнес-отрасли, а также органов власти всех уровней.

«Это будет касаться практически 99% документов, их можно будет перевести в электронный вид, и дальше срок их хранения сокращается до одного года», — добавил министр.

С помощью законопроекта, по его утверждению, получиться решить проблему уже существующих электронных документов, у которых истекает срок действия электронной подписи.

«Принятие законопроекта позволит компаниям существенно снизить затраты на физическое хранение документов на бумаге», — заключил он.

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