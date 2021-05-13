Доля иностранных инвестиций в ценные бумаги РФ снизилась в апреле

Доля иностранных инвестиций в российских ОФЗ в апреле текущего года снизилась на 1,4 процентного пункта (п.п.). В результате значение достигло 18,8%, сообщает пресс-служба Банка России на официальном сайте.

«Несмотря на снижение их доли на рынке ОФЗ до 18,8% на конец апреля, по абсолютной величине вложений участие иностранных инвесторов остается на средних уровнях 2020–2021 годов», — уточнили представители регулятора.

По абсолютной величине вложений нерезидентов, добавили в ЦБ России, показатель на 30 апреля — 2,788 трлн руб.

В Банке России отметили, что впервые с ноября 2020 года иностранные инвесторы стали выступать нетто-продавцами иностранной валюты на внутреннем рынке.

Основными покупателями на аукционах ОФЗ в апреле выступили системно значимые банки (79,9% от объема размещения), доля нерезидентов снизилась до 9,1% с 9,6% в марте. Кроме того, в абсолютном выражении объем покупок нерезидентов снизился до 44,4 млрд руб.

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