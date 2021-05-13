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Афины, Греция Афины, Греция

Греция начнет принимать привитых «Спутником V» туристов

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Греция начнет принимать туристов, привитых российской вакциной от коронавируса нового типа «Спутник V», заявил министр туризма страны Харис Теохарис в ходе пресс-конференции.

«В этом году мы будем принимать вакцины третьих стран, такие как «Спутник» и китайская вакцина, потому что они оказывают непосредственное влияние на туристические рынки», — заявил министр.

Ранее Греция продлила до 14 мая разрешение на въезд максимум четырех тысяч россиян в неделю. После этого, 15 мая, Греция планирует открыть границы для всех туристов. Россиянам будут открыты девять аэропортов страны — в Афинах, Салониках, Ираклионе, Ханье, Керрике, на Родосе, Косе, Миконосе и Санторине.

С 10 мая в Европейском союзе начались испытания системы сертификатов вакцинации от COVID-19. Сертификат даст право на въезд в ЕС людям, привитым от коронавируса вакциной из числа одобренных европейским регулятором. На данный момент российский препарат «Спутник V» регистрацию в Евросоюзе не прошел.

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