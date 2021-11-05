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Россия и Белоруссия будут формировать общий рынок нефти и газа

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Zamir Usmanov/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Государственного совета Союзного государства России и Белоруссии, рассказал, что Россия и Белоруссия приступают к созданию совместных рынков нефти и газа. Об этом пишет ТАСС.

Заседание высшего госсовета Союзного государства проходило онлайн, в режиме видеоконференции. В нем приняли участие главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

По словам Мишустина, интеграция двух стран в сфере энергетики заключается в поэтапном формировании объединенных рынков нефти, газа и электроэнергии.

По мнению властей, объединение будет способствовать дальнейшему укреплению интеграционных процессов экономики и политики России и Белоруссии.

Интеграционный декрет, предусматривающий принятие 28 совместных программ, подписал Путин и Лукашенко. Они охватывают углубленную интеграцию России и Белоруссии практически во всех важнейших отраслях и фактически создают механизмы развития единого экономического пространства. Это промышленность, финансы, энергетика, агропромышленный комплекс, транспортный рынок, законодательство и прочее. Обе стороны при этом настаивают, что интеграция не ставит под сомнение суверенитет российского и белорусского государств.

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