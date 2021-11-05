Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Bloomberg: Маск потерял из-за опроса в Twiter больше, чем Безос... 06:48
Сотрудница контактного зоопарка в Красногорске избила енота 06:46
Карпин назвал процент вакцинированных игроков сборной России 06:41
Минэнерго дало прогноз по объемам добычи нефти в России... 06:26
Около 0°С и гололедица ожидаются в Москве 06:22
Украинский олимпийский чемпион рассказал об отношении... 06:22
Дубль Наместникова помог «Детройту» прервать победную... 06:13
Байден заявил, что Путин и Си Цзиньпин сомневаются... 06:11
В Подмосковье задержали «закладчика»... 06:01
Передача Свечникова помогла «Каролине» одержать победу... 05:58

По итогам 2021 года производство вина в мире может оказаться рекордно низким

close
100%
Depositphotos

Мировое производство вина по итогам текущего года может оказаться ниже средних показателей за последние 20 лет. Об этом написала в Twitter Международная организация по виноградарству и виноделию (OIV).

В сообщении говорится, что объем производства вина в 2021 году можно считать крайне низким. Отмечается, что он приближается к исторически низкому уровню, отмеченному четыре года назад.

По прогнозам специалистов, объем производства вина в этом году в мире упадет на 4% по сравнению с прошлым годом. Показатель за 2021 год снизится на 7% по сравнению со стандартами за последние 20 лет.

В OIV пришли к такому выводу, изучив данные в 28 ведущих странах отрасли, которые составляют 85% мирового производства вина. По прогнозам, производство вина в этом году составит от 247,1 до 253,5 млн гектолитров.

Особенно неблагоприятная ситуация сложилась для виноделов Евросоюза. Здесь производство сократиться на 13% в сравнении с 2020 годом.

Ранее сообщалось, что Франция получила отсрочку на маркировку шампанского в России до 31 декабря.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+