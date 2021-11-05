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Кишинев вновь перешел на отопление газом с мазута

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Depositphotos

После продления контракта с «Газпромом» и повышения давления в газотранспортных сетях Молдавии теплоэлектроцентрали Кишинева вернулись к работе на газовом топливе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

В сообщении говорится, что Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила, что АО «Термоэлектрика» больше не будет использовать мазут в и вернется к производству тепловой и электрической энергии от природного газа.13 октября в Кишиневе было принято решении перейти на мазут, так как газовый кризис в Европе затормозил процесс начала отопительного сезона в столице Молдавии.

При этом премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица считает, что долгие переговоры Кишинева с «Газпромом» были жестокой игрой России.

Гаврилица также указала, что собирается приложить усилия для появления альтернативных источников газа. Кроме того, она выразила надежду, что в дальнейшем Кишинев сможет достойно вести переговоры о заключении или продлении газовых контрактов.

22 октября парламентом Молдавии был введен режим ЧП на 30 дней из-за энергетического кризиса. 29 октября Молдавия договорились с российским «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет. При этом должен быть проведен аудит задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году.

Ранее Молдавия опубликовала протокол переговоров с «Газпромом».

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