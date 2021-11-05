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В Раде заявили о наличии «тайных» миллиардах кубометров украинского газа

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Sergei Chuzavkov/AP

Депутат Рады от партии «Слуга народа» Артем Дмитрук утверждает, что на Украине добывают миллиарды «тайных» кубометров газа, благодаря которым страна может быть экспортером голубого топлива. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Наш».

По словам парламентария, 40% украинской экономики находится в тени.

«Отрасль добычи – одна из самых коррумпированных, где можно больше всего украсть <...> Так я вам скажу, если 40% экономики нашей страны находится в тени, то тогда, исходя из этого, мы добываем — и спекулянты, и государство Украина, — 34 миллиарда кубометров газа», — сказал Дмитрук.

Он выразил мнение, что этих объемов добычи полностью хватило бы для обеспечения населения и промышленности Украины, а как минимум 4 млрд кубометров можно было бы экспортировать. Политик считает виновником сложившейся ситуации руководство «Нафтогаза Украины». Он заявил, что у руля компании находятся «негодяи и воры», в том числе действующий глава Юрий Витренко. По словам Дмитрука, Витренко держат на этой должности только из-за того, что тот «делает классные схемы и откаты» в Офис президента Украины.

Ранее первый вице-премьер Украины Алексей Любченко заявил, что некоторые отрасли экономики страны неизбежно начнут терять при дорогом газе, например, если среднегодовая цена на топливо будет составлять $900 за тысячу кубометров.

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