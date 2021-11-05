В Раде заявили о наличии «тайных» миллиардах кубометров украинского газа

Депутат Рады от партии «Слуга народа» Артем Дмитрук утверждает, что на Украине добывают миллиарды «тайных» кубометров газа, благодаря которым страна может быть экспортером голубого топлива. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Наш».

По словам парламентария, 40% украинской экономики находится в тени.

«Отрасль добычи – одна из самых коррумпированных, где можно больше всего украсть <...> Так я вам скажу, если 40% экономики нашей страны находится в тени, то тогда, исходя из этого, мы добываем — и спекулянты, и государство Украина, — 34 миллиарда кубометров газа», — сказал Дмитрук.

Он выразил мнение, что этих объемов добычи полностью хватило бы для обеспечения населения и промышленности Украины, а как минимум 4 млрд кубометров можно было бы экспортировать. Политик считает виновником сложившейся ситуации руководство «Нафтогаза Украины». Он заявил, что у руля компании находятся «негодяи и воры», в том числе действующий глава Юрий Витренко. По словам Дмитрука, Витренко держат на этой должности только из-за того, что тот «делает классные схемы и откаты» в Офис президента Украины.

Ранее первый вице-премьер Украины Алексей Любченко заявил, что некоторые отрасли экономики страны неизбежно начнут терять при дорогом газе, например, если среднегодовая цена на топливо будет составлять $900 за тысячу кубометров.