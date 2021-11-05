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В ЕП подняли вопрос о поставках газа из РФ в Европу в связи с возможными санкциями США

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Joerg Sarbach/AP

Депутат Европарламента (ЕП) от Германии Дитмар Костер выразил обеспокоенность тем, что США могут ввести санкции против импорта газа в Евросоюз по «Северному потоку — 2». Об этом говорится в его обращении к Еврокомиссии, передает RT.

По словам политика, это может стать причиной проблем с поставками российского газа в Европу, что также усугубит и без того трудное положение дел в области энергетики.

«Ожидается, что санкции вступят в силу в конце года и вызовут новые проблемы со снабжением и рост цен», — заявил Костер.

Он также указал, что в связи с ростом цен на энергоносители у граждан стран ЕС «есть существенные и правомерные опасения».

Политик напомнил, что 23 сентября Палата представителей США утвердила новые положения о санкциях в отношении поставок газа из России в ЕС, связанных с завершенным строительством газопровода «Северный поток — 2».

Ранее замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что Соединенные Штаты планируют привлечь «Газпром» к ответственности за нарушение санкций, введенных Вашингтоном. При этом он не привел никаких подробностей.

Заявление о возможном привлечении российской компании к ответственности Адейемо сделал на фоне критики сенаторов за то, что США отказались от санкций в отношении «Северного потока — 2».

До этого конгрессмен Майкл Маккол объявил, что Россия причастна к всплеску цен на газ из-за ограничения поставок на европейский рынок. Политик также предложил расширить санкции против «Северного потока — 2».

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Санкции против России
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