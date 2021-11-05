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На Украине сообщили о массовой остановке ТЭС из-за нехватки топлива

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Сергей Мальгавко/РИА «Новости»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Иван Крулько рассказал, что большинство энергоблоков на теплоэлектростанциях (ТЭС) в стране перестали работать из-за нехватки топлива. Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш», передает РИА «Новости».

«У нас на Украине действуют 88 энергоблоков ТЭС, которые вырабатывают электроэнергию, которой балансируют атомную энергетику <…> На сегодняшний день из 88 энергоблоков функционируют 37, 51— не функционирует. Из них половина не работает по так называемой аварийной заявке. Это недостаток топлива», — заявил депутат.

По словам Крулько, накануне самая мощная электростанция в Киевской области Трипольская ТЭС прекратила работу из-за снижения до минимума поставок угля. Парламентарий выразил опасения, что из-за недостатка электроэнергии могут начаться веерные отключения на объектах социальной инфраструктуры.

Ранее глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о катастрофе в энергетическом комплексе Украины. По ее мнению, причинами энергетического кризиса в стране стали некомпетентность властей и коррупция в газовой сфере.

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