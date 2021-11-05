В Казахстане опровергли данные о блокировке Россией транзита угля

В министерстве индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана сообщили, что Россия не блокировала транзит угля из республики. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря министерства Мадияра Уакпаева, есть лишь «некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны».

Ранее глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус обвинил Россию в блокировке поставок угля из Казахстана на Украину. По его словам, РЖД «не подтверждает проезд вагонов с таким углем через Россию».

В конце октября Герус также заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки угля для украинских ТЭС, назвав это «энергетической войной». В российском Минэкономразвития подчеркнули, что прекращение поставок энергетического угля Украине вызвано растущими потребностями внутри России. В министерстве отметили, что российские поставщики поставят более половины всех углей, закупаемых Украиной.