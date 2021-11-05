Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Bloomberg: Маск потерял из-за опроса в Twiter больше, чем Безос... 06:48
Сотрудница контактного зоопарка в Красногорске избила енота 06:46
Карпин назвал процент вакцинированных игроков сборной России 06:41
Минэнерго дало прогноз по объемам добычи нефти в России... 06:26
Около 0°С и гололедица ожидаются в Москве 06:22
Украинский олимпийский чемпион рассказал об отношении... 06:22
Дубль Наместникова помог «Детройту» прервать победную... 06:13
Байден заявил, что Путин и Си Цзиньпин сомневаются... 06:11
В Подмосковье задержали «закладчика»... 06:01
Передача Свечникова помогла «Каролине» одержать победу... 05:58

В Казахстане опровергли данные о блокировке Россией транзита угля

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В министерстве индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана сообщили, что Россия не блокировала транзит угля из республики. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря министерства Мадияра Уакпаева, есть лишь «некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны».

Ранее глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус обвинил Россию в блокировке поставок угля из Казахстана на Украину. По его словам, РЖД «не подтверждает проезд вагонов с таким углем через Россию».

В конце октября Герус также заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки угля для украинских ТЭС, назвав это «энергетической войной». В российском Минэкономразвития подчеркнули, что прекращение поставок энергетического угля Украине вызвано растущими потребностями внутри России. В министерстве отметили, что российские поставщики поставят более половины всех углей, закупаемых Украиной.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+