МИД Австрии: «Северный поток-2» способствует энергетической безопасности Европы

Глава МИД Австрии Михаэль Линхарт заявил, что «Северный поток-2» способствует энергетической безопасности Европы. Об этом он сообщил РИА «Новости».

По его словам, Австрия «преследует амбициозные цели в вопросе климата», поэтому газ будет продолжать использоваться до полной декарбонизации.

Линхарт добавил, что страна одобряет решение России увеличить объемы газа в хранилищах Европы, так как это повысит надежность энергоснабжения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не меняет своих планов по поставкам газа в Европу после 8 ноября, когда будут заполнены ее собственные газовые хранилища.

27 октября Владимир Путин поручил руководству «Газпрома» после закачки газа в российские подземные хранилища начать плановую работу по повышению объема газа в европейских ПГХ. Завершение закачки топлива в российские ПГХ запланировано на 8 ноября.

Немецкая газета Welt позднее сообщила, что российскому лидеру удалось одной фразой повлиять на снижение цен на газ в Европе. По мнению издания, «почти случайное замечание Путина заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением».