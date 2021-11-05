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Spiegel: Германия проигнорировала мнение Польши при оценке «Северного потока — 2»

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Немецкое министерство экономики не стало учитывать позицию Польши во время оценки газопровода «Северный поток — 2» для его сертификации в Евросоюзе. Об этом пишет журнал Spiegel.

Издание напоминает, что минэкономики заявило, что «Северный поток — 2» не ставит под угрозу газоснабжение как ФРГ, так и Евросоюза. С таким выводом не согласились в польском управлении по регулированию в сфере энергетики.

В Польше предупредили об «особенно высоких рисках для безопасности снабжения», подчеркнув, что российский газопровод может «даже угрожать надежности поставок газа определенным странам — членам ЕС».

Ранее глава энергетического комитета бундестага Клаус Эрнст и депутат германского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте объяснили, почему затягивается сертификация «Северного потока — 2».

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