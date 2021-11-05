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В РЖД опровергли сообщение о блокировке перевозок угля из Казахстана на Украину

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В РЖД заявили об отсутствии искусственных ограничений на перевозку казахстанского угля на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Направление перевозок выбирают сами грузоотправители. При этом приоритет распределения провозных способностей при избыточном спросе определяется правилам недискриминационного доступа к инфраструктуре РЖД. Никаких искусственных ограничений со стороны РЖД в перевозках грузов из Казахстана нет», — рассказали в РЖД.

В компании отметили, что в последнее время вырос спрос на перевозки угля на Запад — «как со стороны российских, так и со стороны казахстанских грузоотправителей».

В 2021 году по территории России прошло 6,8 млн тонн из Казахстана — рекордное значение, на 40% больше чем в прошлом году, добавили в РЖД.

Ранее в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщили, что Москва не блокировала транзит угля из страны.

До этого в Верховной раде обвинили Россию в блокировке поставок казахстанского энергоносителя на Украину.

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