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«Оператор ГТС Украины» заявил о снижении транзита российского газа в Евросоюз

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Транзит газа через Украину в Евросоюз в октябре снизился на 19%, сообщает пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины».

По информации компании, транзит в октябре составил 2,6 млрд куб. м газа, что меньше сентябрьских показателей на 623 млн кубометров.

Между тем транзитные объемы в Словакию увеличились по сравнению с показателями сентября на 6%, до 2,1 млрд кубометров, отметили в компании. Поставки газа в Словакию составили 80% от общего объема транзита.

Кроме того, «Оператор ГТС Украины» транспортировал 342 млн куб. м газа в Польшу (+3% по сравнению с сентябрем), и 176 млн куб. м (-9%) в Молдову. Все транзитные поставки газа из России в страны Европы не превышали забронированных годовых мощностей, подчеркнули в пресс-службе.

Несмотря на рост поставок газа в Молдавию с 1 ноября, общее использование мощностей украинской ГТС для транзита российского газа продолжило снижение, а объемы прокачки были ниже забронированных уровней — в среднем 60 млн куб. м в сутки, указал «Оператор ГТС Украины».

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт в конце 2019 года, он предусматривает транзит через территорию Украины по 40 млрд куб. м газа ежегодно с 2021-го по 2024-й на основе правила «Качай или плати»: «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.

Украина при этом настаивает на увеличении поставок российского газа. Страна уже лишилась части транзита, так как Венгрия с октября получает газ по «Турецкому потоку» по новому контракту с РФ.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ответит «ассиметричными шагами», если Россия прекратит поставки газа в страну.

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