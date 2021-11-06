Депутат Европарламента обвинил Россию в манипуляции ситуацией на рынке газа

Депутат Европейского парламента от Польши Косма Злотовский заявил, что Россия якобы манипулирует ситуацией на рынке газа в ЕС для собственной выгоды. Такое мнение он выразил в обращении к Еврокомиссии, передает RT.

В своем письме Злотовский поинтересовался у ЕК, не несет ли реальной угрозы энергетической безопасности ЕС положение, при котором ряд хранилищ находятся «под контролем «Газпрома».

По его словам, российская компания «Газпром» через свое дочернее предприятие Gazprom Germania «контролирует восемь подземных газовых хранилищ в пяти европейских странах». Это позволяет Москве «манипулировать предложением» и влиять на цены на топливо в Европе для извлечения экономической и политической выгоды, считает политик.

Ранее в «Газпроме» заявляли, что не заинтересованы как в рекордно высоких ценах на газ, так и в рекордно низких.