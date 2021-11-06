Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину, сообщили в Twitter Минэнерго Белоруссии.

«Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября. В соответствии с подписанным контрактом поставки будут осуществляться в течение ноября», — говорится в сообщении.

До этого, 2 ноября, ведомство сообщило о поставках электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт «в рамках договора об оказании аварийной помощи». В белорусском Минэнерго уточнили, что поставки осуществляются по запросу украинской стороны и о долгосрочных коммерческих контрактах речь не идет.

В этот день сообщалось, что Украина также запросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии.

Между тем ранее Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября, однако спустя месяц стало известно, что Украина намерена возобновить импорт электрической энергии из Белоруссии на фоне дефицита угля на государственных ТЭС.