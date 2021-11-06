Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Доктор Мясников назвал «парадоксальную» причину зубной... 05:47
Гол Зайцева не спас «Оттаву» от поражения в матче... 05:46
Метеоролог Тишковец заявил, что в России ожидается... 05:45
Еврокомиссия ввела окончательные антидемпинговые пошлины... 05:41
21-летняя велогонщица Текесте погибла в ДТП 05:33
В Арктике испытали первый российский дрон-спасатель 05:23
РАН: содержащийся в черном перце пиперин блокирует COVID-19 05:20
На Урале сбежавшую от приемной семьи девочку разлучили... 05:20
Хави может повлиять на возможное возвращении Месси... 05:19
«Известия»: российские банки заработали на инфляции... 05:03

Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину

close
100%
Depositphotos

Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину, сообщили в Twitter Минэнерго Белоруссии.

«Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября. В соответствии с подписанным контрактом поставки будут осуществляться в течение ноября», — говорится в сообщении.

До этого, 2 ноября, ведомство сообщило о поставках электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт «в рамках договора об оказании аварийной помощи». В белорусском Минэнерго уточнили, что поставки осуществляются по запросу украинской стороны и о долгосрочных коммерческих контрактах речь не идет.

В этот день сообщалось, что Украина также запросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии.

Между тем ранее Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября, однако спустя месяц стало известно, что Украина намерена возобновить импорт электрической энергии из Белоруссии на фоне дефицита угля на государственных ТЭС.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+