Прокачку газа в Германию по трубопроводу Ямал-Европа снова остановили

Прямые поставки газа по трубопроводу Ямал — Европа в ФРГ вновь приостановили, начался реверс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные европейского газотранспортного оператора GASCADE Gastransport GmbH.

Уточняется, что поставки газа прекратились в период с 09:00 до 10:00 по московскому времени. Затем начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении из Германии в Польшу. К настоящему времени он составляет около 139,5 тыс. куб. м в час.

Утром 30 октября появилась информация, что прокачка газа по трубопроводу «Ямал-Европа» упала до нуля. Сначала прокачка газа резко снизилась с 09.00 до 10.00 мск, а в период с 10.00 до 11.00 и вовсе прекратилась.

Газопровод «Ямал-Европа» способен прокачивать до 33 млрд куб. м в год, его протяженность составляет более 2 тыс. км. Он проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии.

27 октября президент России Владимир Путин поручил руководству «Газпрома» начать плановые работы по наполнению принадлежащих компании европейских хранилищ газом после прекращения закачки в российские хранилища.