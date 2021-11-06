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Маск предложил пользователям Twitter принять за него решение о продаже части акций Tesla

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Michele Tantussi/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск организовал опрос, в котором поинтересовался, стоит ли ему продавать 10% своих акций компании Tesla. Об этом он написал в своем Twitter.

«В последнее время много делается из нереализованной прибыли, которая является средством уклонения уплаты от налогов. Поэтому я предлагаю продать 10% моих акций Tesla. Поддерживаете ли вы это?», — написал Маск.

Он подчеркнул, что будет придерживаться итогов опроса в любом случае. Маск также отметил, что не получает зарплату или денежные бонусы от своих компаний, поэтому единственный способ для него платить налоги – это продавать акции.

К 23:40 по московскому времени в опросе поучаствовали 724 411 человек. Из них 55,7% проголосовали за то, чтобы Маск продал акции, 44,3% - считают, что предпринимателю не стоит этого делать.

Ранее состояние предпринимателя Илона Маска достигло $300 млрд из-за повышения котировок Tesla.

Отмечается, что бумаги Tesla после открытия торгов 1 ноября подскочили на 3,2% и на максимуме торговались по $1150.

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