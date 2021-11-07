Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Диетолог Половинская назвала сладости, которые можно есть... 04:50
В Японии ушло в отставку правительство 04:44
Россиянам рассказали, когда в стране снизится заболеваемость... 04:36
Комментатор Орлов призвал забыть о Кокорине и назвал его ленивым 04:36
Тюменский кот-долгожитель попал в Книгу рекордов России 04:20
В Гидрометцентре объяснили, почему в Москве на этой... 04:13
В Кемерове инвалид без ног был вынужден ползти... 04:10
Тренер ЦСКА Березуцкий недоволен Чаловым и ищет ему замену 04:07
«Коммерсантъ» раскрыл сроки встречи Путина и Байдена 03:51
Федерации триатлона России грозит отстранение за нарушение... 03:50

Тимошенко рассказала об упущенной возможности покупать дешевый газ у России

close
100%
Евгений Котенко/РИА «Новости»

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко рассказала об упущенной возможности покупать дешевый газ у России, сообщает телеканал «Украина 24».

«Что страна делала 30 лет независимости? Летом, когда газ дешевый, — а этим летом он был в шесть раз дешевле, чем на рынке в мире, — Украина всегда закачивала газ в хранилища. Мы могли закачать 38 миллиардов <...> и сегодня в нашей стране не было бы никакого кризиса. Мы все были бы с газом, электроэнергией и отоплением по минимальной цене», — заявила Тимошенко.

Она отметила, что нынешний энергетический кризис является рукотворным — газохранилища страны позволяют накопить до 38 млрд кубометров газа. При этом Тимошенко заявила, что подобная ситуация произошла впервые за все время независимости Украины.

Ранее в Киеве допустили, что более 90% украинских предприятий вскоре разорятся.

Из-за рекордно высоких цен на газ подавляющее большинство украинских предприятий не может продолжать работу, 91% из них вскоре обанкротятся. С такой оценкой сложившейся ситуации в республике выступил экс-министр экономики страны Виктор Суслов.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+