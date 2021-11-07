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Греф оценил доступность жилья в России

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что для большинства россиян ипотека является единственным доступным способом приобретения жилья и для них предусмотрен целый спектр ипотечных программ, передает РИА «Новости».

Греф отметил, что, несмотря на рост цен на первичное и вторичное жилье в прошлом году, доступность жилья для граждан сохраняется в том числе благодаря широкому спектру программ с господдержкой для объектов первичного рынка.

Он напомнил, что рост цен частично связан с рекордно низким уровнем процентных ставок по ипотечным кредитам. Со своей стороны Сбербанк стремится держать ставки на приемлемом уровне, отметил глава кредитной организации.

Так, согласно данным банка, взять кредит на покупку квартиры в новостройке можно от 8,4% годовых, на вторичном рынке — от 8,1% годовых. По льготной программе на новостройки ставка составляет от 6,05% годовых, по семейной ипотеке — от 5,3%, по дальневосточной ипотеке — от 0,1%.

Ранее эксперты рассказали «Газете.Ru», стоит ли в этом году брать ипотеку.

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