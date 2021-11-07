Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Диетолог Половинская назвала сладости, которые можно есть... 04:50
В Японии ушло в отставку правительство 04:44
Россиянам рассказали, когда в стране снизится заболеваемость... 04:36
Комментатор Орлов призвал забыть о Кокорине и назвал его ленивым 04:36
Тюменский кот-долгожитель попал в Книгу рекордов России 04:20
В Гидрометцентре объяснили, почему в Москве на этой... 04:13
В Кемерове инвалид без ног был вынужден ползти... 04:10
Тренер ЦСКА Березуцкий недоволен Чаловым и ищет ему замену 04:07
«Коммерсантъ» раскрыл сроки встречи Путина и Байдена 03:51
Федерации триатлона России грозит отстранение за нарушение... 03:50

Эксперт оценил уязвимость российских банков перед злоумышленниками

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Директор по методологии и стандартизации Positive Technologies Дмитрий Кузнецов назвал неидеальной защищенность российских банков от злоумышленников. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, банковские продукты с дистанционным доступом к средствам, такие как депозит или карточный счет, потенциально уязвимы для «хакерских» методов получения доступа. Мошенники могут атаковать как сам банк, так и домашний компьютер или смартфон клиента.

Более «традиционные» методы хранения сбережений — срочные вклады, банковские ячейки, металлические счета, также подвержены атакам. В этом случае злоумышленники пользуются поддельными документами, в том числе паспортами, договоренностями и платежными поручениями.

«В целом анализ защищенности банковских систем и приложений, который проводят наши специалисты, показывает, что защищенность кредитных организаций от действий хакеров далека от идеала. Согласно нашему исследованию за 2020 год, 76% уязвимостей в мобильных банках могут быть проэксплуатированы без физического доступа к устройству, 100% клиентских частей мобильных банков содержат уязвимости в коде приложений», — добавил эксперт.

Также Кузнецов отметил, что мошенникам по большей части все равно, в какой форме люди хранят сбережения, так как в основном им удается убедить жертву добровольно отдать свои средства.

Ранее россиянам рассказали об основном способе кражи денег у клиентов банков.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+