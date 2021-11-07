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Украина увеличит импорт электроэнергии из Белоруссии в 27 раз

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Глеб Гаранич/Reuters

Украина 8 ноября увеличит импорт электроэнергии из Белоруссии почти в 27 раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Отмечается, что поставки пройдут с 0.00 до 23.00 8 ноября.

Ранее Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину, сообщили в Twitter Минэнерго Белоруссии.

До этого, 2 ноября, ведомство сообщило о поставках электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт «в рамках договора об оказании аварийной помощи». В белорусском Минэнерго уточнили, что поставки осуществляются по запросу украинской стороны и о долгосрочных коммерческих контрактах речь не идет.

В этот день сообщалось, что Украина также запросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии.

Между тем ранее Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября, однако спустя месяц стало известно, что Украина намерена возобновить импорт электрической энергии из Белоруссии на фоне дефицита угля на государственных ТЭС.

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