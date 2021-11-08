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«Ведомости»: в России запланировали разрешить беспошлинный ввоз говядины и свинины

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Минэкономразвития и Минсельхоз начали обсуждение изменений условий ввоза свинины и говядины в Россию. Таким образом планируется стабилизировать внутренние цены. Об этом «Ведомостям» сообщили источники в этих ведомствах. Рассматривается вариант беспошлинного импорта данной продукции.

Ведомства прорабатывают вариант освобождения от уплаты пошлины импортной замороженной говядины в объеме не более 200 000 т в 2022 г. На замороженную свинину планируется установить квоту не более 100 000 т с 1 января по 31 июня 2022 г. Импортерам будет выставляться условие в виде целевого ввоза: мясо должно быть переработано на территории Российской Федерации.

«Эта мера станет частью комплексных решений по стабилизации внутренних цен на социально значимые продукты», — указал источник. Предложение будет рассмотрено на заседании правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию.

Квота в размере 430 000 т на беспошлинный ввоз свинины действовала до 2020 г., затем по условиям ВТО Россия ее отменила и ввела пошлину в 25%.

В октябре Минсельхоз сообщил о стабилизации цен на мясо. Была введена «плавающая» экспортная пошлина на зерно. Кроме того, на один год был продлен импорт основной кормовой составляющей — сои и соевого шрота. Владельцам животноводческих хозяйств доступны льготные кредиты на закупку зерна, витаминов и аминокислот, а также на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов животноводства. В министерстве уточнили, что в 2021 году животноводческим предприятиям дополнительно будет направлено 10 млрд рублей на компенсацию части затрат на закупку кормов, а с 2022 года средства господдержки будут распределяться с акцентом на эту подотрасль сельского хозяйства, что позволит нарастить объемы производства мяса и избежать колебания цен на продукцию.

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