Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Голкипер «Монреаля» Прайс признался, что лечился от... 04:59
Диетолог Половинская назвала сладости, которые можно есть... 04:50
В Японии ушло в отставку правительство 04:44
Россиянам рассказали, когда в стране снизится заболеваемость... 04:36
Комментатор Орлов призвал забыть о Кокорине и назвал его ленивым 04:36
Тюменский кот-долгожитель попал в Книгу рекордов России 04:20
В Гидрометцентре объяснили, почему в Москве на этой... 04:13
В Кемерове инвалид без ног был вынужден ползти... 04:10
Тренер ЦСКА Березуцкий недоволен Чаловым и ищет ему замену 04:07
«Коммерсантъ» раскрыл сроки встречи Путина и Байдена 03:51

В РФ хотят признать майнеров предпринимателями и повысить для них тарифы на электроэнергию

close
100%
Depositphotos

В Минэкономразвития, Минэнерго и Госдуме признали, что майнингу криптовалют следует официально присвоить статус предпринимательской деятельности. Об этом представители ведомств и ГД заявили «Известиям». Планируется майнингу присвоить ОКВЭД и регламентировать порядок налогообложения.

В Минэкономразвития рассказали, что регламентация добычи цифровых активов будет выгодна как государству, так и криптоиндустрии. В Минэнерго отметили, что для регулирования этой сферы необходимо регламентировать характер потребляемой нагрузки (для бизнеса или личного потребления).

Председатель комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков считает важным присвоить ОКВЭД этому виду деятельности и определить порядок налогообложения. Парламентарий также предложил повысить тарифы для майнеров.

Ранее сообщалось, что треть рынка биткоинов находится в руках ограниченного числа инвесторов. Кроме того, исследователи установили, что 10% майнеров контролируют до 90% майнинговых мощностей биткоина. При этом 50% из них находятся во владении всего 50 пользователей (0,1%).

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+