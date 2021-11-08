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«Известия»: Турция приближается к финансовому краху

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Depositphotos

Аналитики в комментарии изданию «Известия» рассказали, что Турция приближается к финансовому краху. Источник издания утверждает, что республика уже долго балансирует в сложном положении.

Эксперты говорят о наступлении в ближайшем времени «финальной точки».

«Турецкое экономическое «чудо» было одним из самых впечатляющих явлений в глобальной экономике начала XXI века, указали аналитики. Они напомнили, что в течение более чем 15 лет темпы роста ВВП в Турции превышали 5%.

В начале нулевых в финансовом положении государства наметился значительный спад, который власти так и не смогли побороть до настоящего времени. По оценкам экспертов, Турция находится в крайне незавидном экономическом положении. Сильно усугубили ситуацию пандемия, локдауны и отток туристов.

Как говорят аналитики, в Турции созрели все предпосылки для шторма в экономике. Свои слова они подтвердили данными о доходности кредитных дефолтных свопов (страховки от дефолта для того или иного эмитента) — они показывают вероятность несостоятельности в 7,4% на протяжении пяти лет. Аналитики говорят, что для крупной экономики целой страны это крайне высокая цифра.

Ранее сообщалось, что Турция сократила импорт газа из России из-за долгов перед «Газпромом».

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