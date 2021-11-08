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Разрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин сократился почти на 10%

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Depositphotos

Разрыв в ожиданиях от размера зарплаты мужчин и женщин в Москве составляет 6%, в Петербурге — 8%. За более чем 10 лет разрыв между мужчинами и женщинами сократился на 9%, сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Авторы исследования изучили зарплатные ожидания и предложения вакансий по 30 популярным позициям рынка в обоих городах.

«Женщины все еще редко решаются просить денег больше мужчин, однако их зарплатные ожидания уже не назовешь демпингом и разрыв с зарплатными ожиданиями мужчин меньше, чем в 2010 году, — 6 и 15% по Москве соответственно», — — уточнили в сервисе.

Выяснилось, что запросы женщин-экономистов соответствуют средним зарплатным предложениям компаний.

При этом в сфере финансовой аналитики, архитектуры и экологии женщины просят чуть выше рынка.

Наиболее высокие зарплатные ожидания мужчин и женщин в Москве отличаются на позиции бизнес-аналитика (170 тыс. руб. и 130 тыс.) и программиста 1С (180 тыс. руб. и 150 тыс).

По профессиям, где зарплатные ожидания женщин и мужчин совпадают — это риелторы, менеджеры по развитию и проектировщики.

Помимо того, женщины и мужчины назвали уровень дохода, ожидаемого от их партнеров. В среднем опрошенные россияне хотели бы, чтобы их партнер получал не менее 105,5 тыс. руб. в месяц.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили увеличить прожиточный минимум.

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