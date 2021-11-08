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Цена фьючерсов на газ в Европе увеличилась до $960 за тысячу кубов

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Цена газа в Европе на открытии торгов в понедельник, 8 ноября, выросла до $960 за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась приблизительно до $962,2 за 1 тыс. куб. м, или €80,5 за МВт ч.

В минувшую субботу, 6 ноября, прямые поставки газа по трубопроводу Ямал — Европа в ФРГ вновь приостановили, начался реверс.

Газопровод «Ямал-Европа» способен прокачивать до 33 млрд куб. м в год, его протяженность составляет более 2 тыс. км. Он проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии.

Также в субботу депутат Европейского парламента от Польши Косма Злотовский заявил, что Россия якобы манипулирует ситуацией на рынке газа в ЕС для собственной выгоды.

При этом в российском «Газпроме» заявляли, что не заинтересованы как в рекордно высоких ценах на газ, так и в рекордно низких.

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