Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
«Коммерсантъ» раскрыл сроки встречи Путина и Байдена 03:51
Федерации триатлона России грозит отстранение за нарушение... 03:50
Глава Минэнерго не исключил финансирование газопровода «Союз... 03:46
«Разговоры явно затянулись»: РФ попросила начать арбитраж с США... 03:45
В Хэйхэ заплатят $15,6 тыс. за помощь в поиске... 03:33
Россияне описали типичного полицейского 03:31
Игрок «Зенита» и сборной Хорватии: Россия почувствуете... 03:29
ВОЗ: смертность от коронавируса в Европе выросла за неделю... 03:19
В Польше задержали автобус с немецкими активистами, которые... 03:14
Германия назвала действия Лукашенко бесчеловечными и пригрозила... 03:06

Поставки газа на Украину из ЕС рекордно упали в 2021 году

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

В период с января по октябрь 2021 года поставки природного газа на Украину из стран Евросоюза оказались в шесть раз меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Оператора ГТС Украины.

Так, поставки в этом году за первые десять месяцев составили 2,535 млрд куб. м. В целом объем поставок за каждый месяц был неравномерным. Наибольшее количество газа Украина получила в сентябре – 665 млн куб. м, а самое минимальное в марте и мае, когда страна получила всего 8 млн куб. м. В октябре поставки составили 155 млн куб. м, отмечается в данных оператора.

Также экспорт и реэкспорт газа за январь — октябрь составил 1,629 млрд куб. м. За октябрь Украина поставила 479,3 млн куб. м газа, из которых 223 млн ушли в Венгрию, 192 млн — в Словакию и 53 млн куб. м отправились в Польшу.

«Следует отметить, что в сентябре — октябре отбор из таможенного склада превышает прошлогодние показатели, особенно в венгерском направлении. С сентября мы наблюдаем, как на фоне газового кризиса в Европе трейдеры наращивают реэкспорт газа из Украины, который закачали в хранилища в 2020 году»,— заявил гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

Ранее украинский политический эксперт Андрей Головачев заявил, что Евросоюз перестанет интересоваться Украиной, как только страна перестанет заниматься транзитом топлива.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+