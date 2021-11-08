Поставки газа на Украину из ЕС рекордно упали в 2021 году

В период с января по октябрь 2021 года поставки природного газа на Украину из стран Евросоюза оказались в шесть раз меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Оператора ГТС Украины.

Так, поставки в этом году за первые десять месяцев составили 2,535 млрд куб. м. В целом объем поставок за каждый месяц был неравномерным. Наибольшее количество газа Украина получила в сентябре – 665 млн куб. м, а самое минимальное в марте и мае, когда страна получила всего 8 млн куб. м. В октябре поставки составили 155 млн куб. м, отмечается в данных оператора.

Также экспорт и реэкспорт газа за январь — октябрь составил 1,629 млрд куб. м. За октябрь Украина поставила 479,3 млн куб. м газа, из которых 223 млн ушли в Венгрию, 192 млн — в Словакию и 53 млн куб. м отправились в Польшу.

«Следует отметить, что в сентябре — октябре отбор из таможенного склада превышает прошлогодние показатели, особенно в венгерском направлении. С сентября мы наблюдаем, как на фоне газового кризиса в Европе трейдеры наращивают реэкспорт газа из Украины, который закачали в хранилища в 2020 году»,— заявил гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

Ранее украинский политический эксперт Андрей Головачев заявил, что Евросоюз перестанет интересоваться Украиной, как только страна перестанет заниматься транзитом топлива.