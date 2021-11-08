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Стоимость биткоина впервые с 21 октября превысила $66 тысяч

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Цена на биткоин увеличивается в понедельник, 8 ноября, почти на 7% и в ходе торгов превышала отметку в $66 тысяч впервые с 21 октября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Так, на криптовалютной бирже Binance по состоянию на 11.01 мск стоимость биткоина выросла на 6,8% и составила $65,9 тыс.

По данным портала CoinMarketCap, криптовалюта подорожала на 6,7%, до $65,9 тыс.

2 ноября сообщалось, что стоимость Ethereum, или эфира, достигла отметки в $4,5 тыс. Таким образом, цена второй криптовалюты мира побила предыдущий рекорд.

Ранее в октябре биткоин уже превышал отметку в $66 тыс. (около 4,7 млн руб.).

По словам создателя криптобанка Chatex Владислава Булочникова, причина в том, что в США был запущен первый биржевой фонд по торговле криптой, из-за чего значительно выросли инвестиции в криптовалютный рынок. Он считает, что при сохранении позитивного внешнего фона биткоин может продолжить рост.

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