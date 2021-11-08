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В Германии предупредили о рисках затягивания сертификации «Северного потока — 2»

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре предупредил, что есть риск затягивания процесса сертификации «Северного потока – 2» на фоне вмешательства в процедуру ЕС. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на немецкого парламентария.

«Сертификацию «Северного потока – 2» можно было бы провести сразу, чтобы трубопровод можно было ввести в эксплуатацию через несколько недель», — подчеркнул Котре.

Он обратил внимание, что если Евросоюз все-таки вмешается, то процесс, вероятно, будет длиться дольше.

Все большее количество экспертов выражают озабоченность по поводу высоких цен на энергоносители, которые могут быть снижены из-за введения трубопровода в эксплуатацию.

«Это дает надежду на то, что важность и преимущества СП-2 будут признаны в будущем», — добавил Котре.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Ранее в Газпроме заявили, что компания сэкономит $1 млрд в год на «Северном потоке — 2».

Также президент Соединенных Штатов Джо Байден признал, что санкции против газопровода «Северный поток — 2» стали контрпродуктивными, так как его строительство почти закончено.

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