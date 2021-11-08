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Живущие за границей британцы пострадали от нерастущей пенсии

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Весной 2022 года для большинства пенсионеров Британии пенсии вырастут на 3,1%. Однако тысячи британцев уже долгое время не могут получить надбавки к пенсии, так как живут за границей. Об этом пишет The Guardian.

Так, полная базовая государственная пенсия в стране должна вырасти на £4,25 до £141,85 в неделю в апреле 2022 года, однако почти полмиллиона британцев, эмигрировавших или вышедших на пенсию в таких странах, как Австралия, Канада и Южная Африка и других, получают выплаты всего £22 в неделю, отмечает издание.

При этом многим из них приходится бороться с повышением стоимости энергии, продуктов питания и других предметов первой необходимости больше, чем британским пенсионерам. Например, годовой уровень инфляции в Канаде в сентябре 2021 года достиг 18-летнего максимума в 4,4%, а в Южной Африке инфляция поднялась до 5%.

The Guardian пишет, что повышение базового уровня выплат тех, кто проживает за границей, не происходит из-за так называемой политики «замороженных пенсий» в Британии. То есть они остаются на том уровне, на котором были на дату отъезда. Причем некоторые, чьи пенсии были заморожены 20 или более лет назад, потеряли десятки тысяч фунтов стерлингов. И с каждым годом, по мере роста инфляции, покупательная способность их пенсий снижается.

Ранее сообщалось, что на данный момент в России иностранцы, у которых закончился вид на жительство или аннулирован, продолжают получать пенсии до нового срока предоставления документов. Но создается новый реестр, и с 2023 года тем, чье разрешение на пребывание в РФ истекло, пенсии выплачиваться не будут.

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