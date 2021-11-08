Торговые центры России обратились за господдержкой

Российский совет торговых центров обратился с просьбой о господдержке для владельцев и управляющих компаний торговых комплексов к российским властям. Об этом сообщает РИА «Новости».
Запрос РСТЦ был направлен вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
«В нашем обращении мы выступаем от лица владельцев и управляющих компаний торговых центров», — приводятся слова президента РСТЦ Дмитрия Москаленко.
В качестве возможного решения трудностей предлагается ввести безналоговый период по всем федеральным и местным налогам, кроме НДС.
Во-вторых, предлагается компенсировать разницу между МРОТ и реальной заработной платой работников предприятий, имеющих соответствующий ОКВЭД.
Третьей мерой указано предложение рассмотреть возможность субсидирования коммунальных платежей.
Помимо того, РСТЦ просит правительство включить индустрию ТЦ в перечень наиболее пострадавших от коронавируса сфер экономики.
Ранее сообщалось, что правительство упростило получение выплат для пострадавших в чрезвычайных ситуациях.