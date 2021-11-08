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Торговые центры России обратились за господдержкой

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Российский совет торговых центров обратился с просьбой о господдержке для владельцев и управляющих компаний торговых комплексов к российским властям. Об этом сообщает РИА «Новости».

Запрос РСТЦ был направлен вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

«В нашем обращении мы выступаем от лица владельцев и управляющих компаний торговых центров», — приводятся слова президента РСТЦ Дмитрия Москаленко.

В качестве возможного решения трудностей предлагается ввести безналоговый период по всем федеральным и местным налогам, кроме НДС.

Во-вторых, предлагается компенсировать разницу между МРОТ и реальной заработной платой работников предприятий, имеющих соответствующий ОКВЭД.

Третьей мерой указано предложение рассмотреть возможность субсидирования коммунальных платежей.

Помимо того, РСТЦ просит правительство включить индустрию ТЦ в перечень наиболее пострадавших от коронавируса сфер экономики.

Ранее сообщалось, что правительство упростило получение выплат для пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

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Коронавирус 2019-nCoV
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