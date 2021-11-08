Берлин изучает просьбу Киева об участии в сертификации «Северного потока — 2»

В Германии изучат просьбу «Нафтогаза» о привлечении Украины к процессу сертификации «Северного потока — 2». Об этом заявил пресс-секретарь Федерального сетевого агентства ФРГ Фите Вульф, сообщает «Интерфакс».

«Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и LLC газотранспортная система Украины подали заявку на приглашение к процессу. Запросы в настоящий момент проверяются. Решения о запросах на приглашение к процессу Федеральное сетевое агентство публикует на своем сайте», — объяснил Вульф.

По словам пресс-секретаря, те компании, которые были приглашены к сертификации, могут предоставлять свои заключения.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сроков запуска «Северного потока — 2» пока нет.