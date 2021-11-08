Россиянам назвали причины для лишения пенсии

В Пенсионном фонде России рассказали, что есть ряд случаев, когда соотечественники могут перестать получать пенсию. Об этом сообщает издание mk.ru.

Как пояснили в ПФР, лишить выплат россиян могут в четырех случаях.

Останавливают выплаты, если пенсионер не получает положенную сумму в течение шести месяцев.

При этом пенсию отменяют, если россиянин вовремя не подтвердил свою инвалидность.

Третьей причиной, как обратили внимание в фонде, станет окончание срока действия вида на жительство. С подобной проблемой могут столкнуться иностранцы или лица без российского гражданства.

Четвертой причиной, когда останавливают выплату пенсии — это достижение 18 лет. Речь о выплатах по потере кормильца. В случае, если получатель получает высшее образование в очной форме, он имеет право на продление выплат до 23 лет.

По вышеназванным причинам пенсию перестают платить на полгода. За этот срок человек должен предоставить в Пенсионный фонд требующиеся документы.

Ранее в Госдуме назвали три способа увеличить пенсии россиян.