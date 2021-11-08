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Из-за кризиса поставок в Британии соленые чипсы подорожали на 700%

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Joe Skipper/Reuters

Популярные в Британии чипсы Walkers с солью и уксусом, пропавшие с полок магазинов, в интернете перепродают за $9,3. Как сообщает Daily Mail, ранее закуску можно было купить в магазинах за $1,22.

Представитель компании сообщил, что перебои в поставках популярного товара связаны с компьютерными сбоями.

«Недавнее обновление ИТ-системы привело к нарушению поставок некоторых наших продуктов. Мы по-прежнему производим чипсы и закуски, но в меньших масштабах. Мы делаем все возможное, чтобы увеличить производство и вернуть любимые товары на полки магазинов. Приносим извинения за причиненные неудобства», — заявил он.

В издании при этом указывается, что еще одним важным фактором является логистический кризис, характерный для многих секторов экономики Британии. Он вызван выходом Великобритании из Евросоюза и локдауном в связи с пандемией COVID-19. Многие водители, занятые в сфере грузоперевозок не являлись подданными королевства, а обновить права на вождение транспортным средством было невозможно из-за локдауна. В результате кризис затронул совершенно разные сферы жизни. Например, на чрезвычайную недостачу пожаловались производители пива.

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