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Москва перевыполнила план по строительству жилья

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В Москве на текущий момент было введено в эксплуатацию более 11 млн кв.м жилой, нежилой и коммерческой недвижимости. Годовой план оказался перевыполнен более чем на 30%. Об этом сообщил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Его слова приводятся на портале stroi.mos.ru.

«В этом году Москва набрала беспрецедентно высокие темпы ввода недвижимости: с начала года сдано в эксплуатацию порядка 11,6 млн кв. м недвижимости. Таким образом, годовой план уже перевыполнен более чем на треть», — рассказал Бочкарев.

По его словам, за 10 месяцев 2021 года был превзойден итоговый показатель 2020 года — 10,8 млн кв. м.

Кроме того, почти наполовину превзойден план по вводу жилья: с начала года в Москве ввели в эксплуатацию более 5,8 млн кв. м. В 2021 г. планировалось ввести в эксплуатацию 8,5 млн кв. м недвижимости, в том числе 4 млн кв. м жилья.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что правом единовременной субсидии на приобретение жилья могут воспользоваться исключительно лишь те чиновники, у которых отсутствуют другие финансовые возможности.

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