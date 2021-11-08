Международные резервы РФ вновь обновили исторический максимум

Международные резервы РФ обновили исторический максимум и составили $623,2 млрд по состоянию на 29 октября, следует из данных Центробанка.

Таким образом, резервы за неделю увеличились на $1,6 млрд, прибавив 0,3%. По данным на 22 октября, объем резервов составлял $621,6 млрд.

По состоянию на 15 октября текущего года — $620,3 млрд.

К началу сентября международные резервы РФ обновили исторический максимум и составили $618,2 млрд на 1 сентября.

В августе резервы показали рекордный рост — на 2,86%. Только за неделю с 20 до 27 августа они увеличились на $20 млрд, до $615,6 млрд. Сообщалось, что ключевой составляющей прироста стало получение Россией поддержки от Международного валютного фонда (МВФ).

Ранее МВФ выделил России $18 млрд в виде специальных прав заимствования (SDR) — искусственно созданное средство для платежных расчетов фонда. Ранее МВФ выпускал SDR в 2009 году, после мирового финансового кризиса.