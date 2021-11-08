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Дом из «Симпсонов» оценили в сотни тысяч долларов

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20th Century Fox Television

Риелторы из США оценили стоимость дома из мультсериала «Симпсоны», если бы он действительно существовал в реальной жизни, в $450 тыс. (32,17 млн рублей). Об этом сообщило американское риелторское агентство Garretts Real Estate Group.

Свою оценку представители компании дали, исходя из продаж похожих домов, которые недавно купили в Спрингфилде (штат Орегон). В городе с таким же названием жили и герои мультсериала, отмечается в сообщении агентства.

Помимо стоимости дома, риелторы дали оценку детальному плану самого дома.

«Красивый двухэтажный дом с подвалом. Через арочную входную дверь проход в фойе. Слева находится уютная гостиная с эркером, а справа — столовая. В задней части дома находится просторная комната и кухня. На втором этаже есть четыре спальни», — отмечается в описании дома от агентства.

Также там отметили главную спальную с красивой ванной комнатой и дополнительную ванную на верхнем этаже. Кроме того, задний двор дома окружен деревянным забором из штакетника и низкой живой изгородью из самшита. Есть внутренний дворик и домик на дереве.

Для подсчета стоимости жилья были включены такие удобства, которые расположены рядом: международный аэропорт, больница общего профиля, музей восковых фигур, начальная городская школа и торговый центр.

Ранее стало известно, что в Швейцарии владелица дома не захотела продавать недвижимость, так как узнала, что покупатели были привитые.

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