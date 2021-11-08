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«Северный поток - 2» готов к запуску

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nord-stream2.com

В «Газпроме» заявили, что строительство российского газопровода «Северный поток — 2» завершено. Об этом сообщает ТАСС.

Заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников уточнил, что газопровод готов к запуску.

Ранее 8 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал запастись терпением перед запуском проекта и сообщил, что сроков запуска «Северного потока — 2» пока нет.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

В начале апреля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG (100-процентная дочерняя компания «Газпрома») сообщила, что «Северный поток — 2» был готов уже на 95%.

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