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Названа причина, по которой в Турции не любят российских туристов

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В 2021 году российские туристы стали основными отдыхающими на турецких курортах, однако персоналу отелей из-за своей жадности они оставляют недостаточно чаевых. Об этом рассказала президент платформы помощи и солидарности сотрудников туризма Анталии Эмине Гюльшах. Ее слова приводит портал Turkiye Turizm.

Глава платформы отметила, что туристический сектор Турции не «оживился» из-за позднего начала летнего сезона — 22 июня, что было связано с ограничениями из-за пандемии.

«95% иностранных путешественников, предпочитаемых сотрудниками отелей, — немцы, так как они больше всех платят чаевые горничным, официантам, посыльным, портье, поварам и другим», — отметила Гюльшах.

По ее словам, сотрудники туризма в 2021 году не смогли получить достаточное количество чаевых, чтобы пережить зимний сезон. Обычно хорошие суммы оставляли немцы, но в этом году их было очень мало. В свою очередь русских постояльцев очень много, но они оставляют не больше доллара.

При этом самыми щедрыми на чаевые считаются швейцарцы. На втором месте идут скандинавы, затем идут голландцы, британцы. Замыкают пятерку – бельгийцы.

Ранее стало известно, что для богатых туристов еще одним коммерческим вариантом путешествий к звездам станут стратосферные воздушные шары в скором времени.

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