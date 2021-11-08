ПФР решил получить проценты с пенсионных накоплений

Пенсионный фонд России (ПФР) в полном объеме разместил 975 миллионов рублей пенсионных накоплений на банковских депозитах сроком на 34 дня. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Пенсионный фонд решил провести на Московской бирже отбор заявок на размещение средств пенсионных накоплений в банковские депозиты. По ходу аукциона была удовлетворена заявка одной кредитной организации. В итоге сумма пенсионных накоплений была размещена в депозиты по ставке 8,05% годовых, отмечается в сообщении.

Кроме того, фонд инвестирует страховые взносы на накопительную пенсию до момента их передачи в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды в разрешенные законодательством активы.

Сами аукционы проводятся в соответствии с постановлением правительства РФ и приказами министерства финансов.

Ранее Пенсионный фонд России сообщил, что россияне могут рассчитывать не только на пенсию по старости, но и на отчисления из накопительной пенсии. Уточняется, что те россияне, кто оплачивал пенсионные взносы в течение двух лет начиная с 2002 года, а также родившиеся в 1953–1966 годах (мужчины) и в 1957–1966 годах (женщины) тоже имеют право подать заявление на выплату накопительной пенсии.