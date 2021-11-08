Обама обвинил Россию в нежелании спасать планету

Бывший президент США Барак Обама обвинил Россию и Китай в недостаточном усердии в борьбе с глобальным потеплением, а также в нежелании принимать решительные меры, чтобы сократить вредные выбросы. Об этом пишет Associated Press.

Кроме того, бывший американский президент раскритиковал Россию и Китай за то, что они отказались присутствовать на климатическом саммите в Глазго.

«Особенно обескураживает то, что лидеры двух крупнейших мировых производителей вредных выбросов, Китая и России, отказываются даже присутствовать на заседаниях, а их национальные планы демонстрируют опасное отсутствие срочности в принятии решений», — рассказал Обама.

По его словам, особая ответственность лежит на тех странах, которые особо сильно загрязняют климат. И у всех стран в мире есть своя роль и работа, причем каждой есть чем жертвовать.

Обама считает, что, несмотря на все усилия многих стран по всему миру в замедлении роста глобальной температуры, человечество все еще далеко от того места, где должно быть в этом вопросе.



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