Bloomberg: цены на газ в Европе выросли из-за подозрений, что Россия может сорвать сделку

Цены на газ в Европе выросли из-за подозрений, что Россия не увеличит его поставки. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, цена на газ в Европе увеличилась на 9,7%, так как объемы поставок из России пока значительно ниже нормы.

Ранее сообщалось, что «Газпром» не заинтересован как в рекордно высоких ценах на газ, так и в рекордно низких. Такое заявление сделала генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

По ее словам, сверхвысокие цены на газ ведут к деградации спроса в Европе, что противоречит интересам российской компании.

Она также отметила, что действия российской компании не привели к росту цен на газовом рынке. При этом «Газпром» наблюдает спекуляции относительно своих действий на этом рынке, сообщила Бурмистрова.

До этого немецкая газета Welt писала, что президенту России Владимиру Путину удалось одной фразой повлиять на снижение цен на газ в Европе. Как отметил автор статьи, после слов российского лидера о начале наполнения газовых хранилищ в ЕС цены фьючерсов на природный газ в Нидерландах упали на 15%.