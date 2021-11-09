РИА Новости: стратегия Европы по ослаблению газовой зависимости от России дала сбой

В Европе ошиблись в своей стратегии, по которой пытались уменьшить газовую зависимость от России, настаивая на привязке контрактов к спотовым ценам. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Наталья Дембинская. По ее мнению, Европа заплатила большую цену за свою ошибку.

Ранее большая часть контрактов была привязана к нефтяным котировкам. В начале 2000-х в ЕС решили, что следует от этого отказаться. Альтернатива — цены на газовых хабах. Это представляет собой топливную биржа, где все зависит от спроса и предложения.

Тогда были созданы хабы в Нидерландах и Великобритании. Затем были увеличены поставки СПГ из США и Катара. В финансовый кризис 2008-го года сырье резко подешевело. В ЕС тогда решили еще больше контрактов увязать со спотовыми ценами на газ, а не с более дорогой нефтью.

Обозреватель пишет, что перед энергетическим кризисом в ЕС, когда более 50% контрактов «Газпрома» с европейскими странами стали основываться на спотовых или форвардных ценах, в ЕС обрадовались. Но схема успешно работала только до тех пор, пока хватало газа, и его стоимость была меньше, чем у нефти, указала Дембинская.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе выросли из-за подозрений, что Россия может сорвать сделку.