Россия возобновит авиасообщение с Таиландом, Тунисом, Норвегией и еще семью странами

Россия с 9 ноября формально возобновляет авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Таиландом, Тунисом и Швецией. Решение принял оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, пишет ТАСС. Авиасообщение было приостановлено в 2020 году на фоне пандемии.

При этом Иран, Нидерланды, Норвегия и Швеция не пускают на свою территорию туристов. Наиболее привлекательными для российских туристов сейчас могут быть Таиланд, Тунис, Багамы и Словения.

Таиланд и Словения пускают российских путешественников, привитых «Спутником V». Российские авиакомпании планируют запустить рейсы в Таиланд: S7 планирует начать полеты на Пхукет из Иркутска, Новосибирска и Владивостока. О готовности возобновить рейсы сообщала Azur Air, Аэрофлот уже выполнил первый рейс на Пхукет.

Ранее Путин допустил возобновление железнодорожных поездок между Россией и Финляндией.