В России могут запретить экспорт лома драгметаллов

Правительство Российской Федерации намерено запретить экспорт отходов и лома драгоценных металлов с 1 января 2022 года на период в полгода. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст соответствующего проекта постановления на официальном портале правовой информации, подготовленного Министерством финансов.

Предлагается установить временный запрет на вывоз из страны «отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, и прочих отходов и лома с содержанием драгметаллов.

Уточняется, что российскими потребителями такого сырья являются аффинажные предприятия. Они занимаются очисткой извлеченных драгметаллов от примесей и доведением содержания драгоценного металла до установленных законом значений.

Сейчас в России сложился дефицит сырья для полной загрузки производственных мощностей российских перерабатывающих предприятий, в том числе аффинажных заводов, эта информация дана в пояснительной записке к законопроекту. Сейчас такое заводы загружены только 30%.

Дефицит содержащего драгоценные металлы сырья влечет за собой удорожание готовой продукции.