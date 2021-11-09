Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Юрист Брызгалин назвал три причины отказа в налоговом вычете... 02:04
Дисквалифицированный легкоатлет Лысенко работает водителем грузовика 01:58
Гинцбург рассказал о роли назальной вакцины в формировании... 01:49
Легкоатлет Лысенко обвинил бывших руководителей ВФЛА в своей... 01:38
В МИД Италии появился спецпосланник по правам ЛГБТ+ 01:36
«Росатом» собрался продать свои урановые активы в США... 01:23
В Сочи 4,5 года колонии получил ослепивший солдата сержант 01:16
Институт Гамалеи разрабатывает новое лекарство для лечения... 01:07
Первый в России иск о возврате биткоинов был отклонен судом 01:02
Слуцкая: подруг в спорте нет 00:59

В России могут запретить экспорт лома драгметаллов

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Правительство Российской Федерации намерено запретить экспорт отходов и лома драгоценных металлов с 1 января 2022 года на период в полгода. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст соответствующего проекта постановления на официальном портале правовой информации, подготовленного Министерством финансов.

Предлагается установить временный запрет на вывоз из страны «отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, и прочих отходов и лома с содержанием драгметаллов.

Уточняется, что российскими потребителями такого сырья являются аффинажные предприятия. Они занимаются очисткой извлеченных драгметаллов от примесей и доведением содержания драгоценного металла до установленных законом значений.

Сейчас в России сложился дефицит сырья для полной загрузки производственных мощностей российских перерабатывающих предприятий, в том числе аффинажных заводов, эта информация дана в пояснительной записке к законопроекту. Сейчас такое заводы загружены только 30%.

Дефицит содержащего драгоценные металлы сырья влечет за собой удорожание готовой продукции.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+