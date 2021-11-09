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В Госдуме захотели увеличить бюджет на жилье для детей-сирот вдвое

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В Госдуме предложили увеличить бюджет на предоставление жилья детям-сиротам вдвое. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николая Алексеенко.

Он сообщил, что в настоящее время прорабатывается вопрос внесения поправки ко второму чтению законопроекта «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» об увеличении вдвое ежегодного бюджета на предоставление жилья такой категории граждан — с 10 млрд рублей до 20 млрд рублей.

В заключении комитета ГД по строительству и ЖКХ на проект закона, которое приводит издание, отмечается, что за последние девять лет очередь на получение такого жилья увеличилась более чем в три раза — с 84 тысяч до почти 290 тысяч детей-сирот.

С нынешнего года размер субсидии из федерального бюджета на обеспечение детей-сирот жильем вырос с 7,7 млрд до 10 млрд рублей, заявили в Счетной палате (СП). В целом с учетом средств из региональных бюджетов на эти цели расходуется свыше 30 млрд рублей ежегодно.

Выделяемых на сегодняшний день средств недостаточно, указали в СП. Так, к примеру, в 2020–2021 годах (по состоянию на 1 августа 2021-го) квартиры получили 31,4 тыс. детей-сирот старше 18 лет. За прошлый год число не получивших жилье очередников увеличилось на 8,5 тыс. человек, за семь месяцев текущего года — на 6,6 тыс. человек, добавили в ведомстве.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что обеспечением жильем сирот займутся профильные структуры, работающие в сфере строительства. Она отметила, что до 2024 года власти создадут единую модель «подчиненности организаций для детей-сирот и органов опеки и попечительства в регионах».

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