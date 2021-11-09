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Цена биткоина превысила $67 тысяч и обновила исторический максимум

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Benoit Tessier/Reuters

Цена биткоина выросла почти на 7,5% и превысила $67,5 тысяч, обновив исторический рекорд. Об свидетельствуют данные портала Coindesk.

По состоянию на 02:40 мск стоимость биткоина достигла отметки в $67,650 тысяч.

2 ноября сообщалось, что стоимость Ethereum, или эфира, достигла отметки в $4,5 тыс. Таким образом, цена второй криптовалюты мира побила предыдущий рекорд.

До этого создатель криптобанка Chatex Владислав Булочников назвал причины роста биткоина. Причина в том, что рынок криптовалют получил давно ожидаемый сильный сигнал для роста на фоне негатива из-за усиления регулирования цифровых валют в разных странах.

По его словам, на фоне растущей глобальной инфляции для многих инвесторов, в том числе институциональных, биткоин и другие монеты становятся возможностью получить прибыль значительно выше инфляции и тех доходностей, которые дают привычные биржевые инструменты – валюты, трежерис, акции и облигации.

Он отметил, что при сохранении позитивного внешнего фона биткоин может продолжить рост и вырасти к Новому году до $80 тыс. (около 5,68 млн руб.) и выше, как прогнозировалось ранее.

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