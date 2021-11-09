В Москве цена поездки на аэротакси составит около 200 рублей за километр

Стоимость поездки на аэротакси может составлять около 200 рублей за километр. Такой информацией поделился ТАСС гендиректор компании по созданию дронов-такси Hover Александр Атаманов.

Компания планирует запустить полеты над Москвой в 2023-2025 годах, добавил Атаманов в кулуарах бизнес-конференции в сфере технологий и инноваций «Баркемп «Национальная технологическая революция 20.35».

Hover занят разработкой аэротакси с 2019 года, тогда компания привлекла $3 млн. В декабре 2020 года стартап был оценен уже в $30 млн. Инвесторами проекта являются в том числе предприниматель Исмаил Ахметов, сооснователь Qiwi Сергей Солонин, фонд Starta Ventures.

Атаманов признался, что изначально был расчет, что полет на аэротакси будет обходиться в 20 рублей за километр. Он также отметил, что на таком виде транспорта от Кремля до «Москвы-Сити» можно будет добраться не более чем за 20 минут.

«Однако из-за роста инфляции мы вынуждены были пересмотреть свою бизнес-модель и поднять ценник на полеты — до 200 рублей за километр», — заключил бизнесмен.

В стоимость поездки закладывается цена аренда площадок, техобслуживание, электричество и другие факторы.

Ранее сообщалось, что в двух испанских городах туристы смогут воспользоваться услугами аэротакси.