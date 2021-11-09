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Рост цен на вторичное жилье замедлился

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Динамика роста стоимости на вторичное жилье России сохранилась, но стала менее выраженной. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что доступность ипотечных кредитов для покупки «вторички» снижается, а объем предложения растет.

Опираясь на эти данные, аналитики говорят о постепенной стабилизации ситуации на рынках крупнейших городов.

По их прогнозам, выраженного роста цен на жилье в ближайшее время не ожидается. На этом фоне вторичный рынок жилья для покупателей постепенно становится более привлекательным, чем первичный, заключили в материале издания.

Ранее эксперт оценил вероятность российского ипотечного кризиса.

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